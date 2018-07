Negociação entre Palmeiras e Alan Kardec deve virar novela

SÃO PAULO - Como se tornou uma velha rotina, mais uma vez negociação no Palmeiras ganha ares de novela. O acerto para a renovação de Alan Kardec parecia estar muito próximo de acontecer, mas a tendência é que mais capítulos aconteçam nos próximos dias. Os dois lados da negociação adotam discurso bem distintos.

O clube mostra confiança e, embora nenhum dirigente comente publicamente sobre negociações, todos estão otimistas com um desfecho positivo. Já os empresários do jogador têm mais os pés no chão e reclamam que o limite do atleta e da diretoria ainda está distante. O que pode ajudar Kardec é que os dirigentes já foram avisados do interesse de vários clubes pelo jogador, inclusive oferecendo salários muito mais vantajosos do que os sugeridos pelo clube.

Quem negocia diretamente com o Palmeiras é o pai do atacante, que também se chama Alan Kardec. Ele garante que o valor pedido pelo jogador está longe dos pomposos salários que outros atletas do clube recebem, como Wesley e Valdivia e que ele topa contrato de produtividade. O que emperra é o valor fixo que ele vai receber.

Kardec deixa claro que quer ficar no Palmeiras e vai tentar um acerto até o fim do mês, quando o clube deixa de ter prioridade na negociação e os agentes estão liberados para conversar com outros clubes. Seu contrato vai até junho.

O Palmeiras já acertou com o Benfica a forma de pagamento dos 4 milhões de euros (cerca de R$ 12,2 milhões) pela negociação com o artilheiro do time na temporada, com nove gols.