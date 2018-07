Negociação fracassa e futebol italiano deve ter greve A possibilidade de uma greve de jogadores no Campeonato Italiano aumentou nesta terça-feira, quando o representante do sindicato dos jogadores, Sergio Campana, se retirou das negociações com a liga sobre um novo acordo coletivo. Campana abandonou o encontro, apesar desta terça-feira ser o prazo final para a chegada de um acordo entre as partes.