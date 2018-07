Negociação tem final feliz e Jefferson renova com o Botafogo até 2017

O torcedor do Botafogo, enfim, tem algo a comemorar. Mesmo com o clube rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, cheio de dívidas e, consequentemente, sem dinheiro para fazer grandes contratações, os botafoguenses podem festejar a renovação do maior ídolo do momento: o goleiro Jefferson. Na noite desta sexta-feira, em seu site oficial, a diretoria anunciou a renovação de contrato do arqueiro até 2017.

Na nota publicada, a direção botafoguense só informa que o contrato foi renovado e que agradece o empenho da MDF, empresa que representa os direitos econômicos de Jefferson. Não há menção sobre o que foi acertado entre clube e jogador, já que o goleiro cobra uma dívida de R$ 2 milhões.

De acordo com o Botafogo, Jefferson se reapresentará na próxima segunda-feira no CEFAT, em Várzea das Moças, no Rio, para iniciar a pré-temporada junto com o elenco alvinegro, agora comandado pelo técnico René Simões.