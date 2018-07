Negociação trava e Keirrison desiste de acerto com time da Tailândia

"Apesar dos esforços para que pudesse estar atuando no Buriram United, da Tailândia, não houve acertos contratuais e não chegamos a um consenso. Agradeço ao clube e que sejam muito felizes na temporada", escreveu Keirrison em sua conta no Facebook. O Buriram é treinado por Alexandre Gama e conta com outros três brasileiros. Com 33 gols em 32 jogos, Diogo é ídolo por lá.

Agora Keirrison volta a procurar um clube. O atacante teve um fim de 2015 difícil. No começo de novembro, ele pediu para não ser relacionado para uma partida pelo Coritiba. À época, alegou que a diretoria lhe devia alguns meses de salários atrasados, além de uma quantia por uma cirurgia que o jogador pagou de seu próprio bolso. Seu contrato acabou sendo rompido.

Dias depois, o jogador, que é casado com a irmã do zagueiro Henrique, agora no Fluminense, perdeu um filho de 2 anos, Henri Lucca, que morreu com suspeita de insuficiência respiratória.