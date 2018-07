Negociação trava e Marcelo Oliveira pode deixar o Palmeiras

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já começa a planejar a próxima temporada. E um dos atletas que têm boas chances de não permanecer para 2015 é o polivalente volante Marcelo Oliveira. O jogador, que tem contrato até o fim do ano, não entrou em acordo salarial para renovar e já negocia com um clube do futebol japonês.

Nesta semana, o empresário do volante, Nick Arcuri, se reuniu com representantes do Palmeiras para tentar renovar, mas, como já havia acontecido em outras tentativas, a conversa não foi adiante. Existia um acordo para o clube ter a prioridade, mas, como o acertou não aconteceu, o agente já tem em mãos uma proposta do futebol japonês.

Há cerca de um mês, o Palmeiras formalizou uma proposta para o jogador, que fez uma contraproposta com valores um pouco diferentes. Desde então, o clube não se manifestou mais. Por isso, Marcelo Oliveira já começa a ver seu futuro longe da Academia de Futebol.

Com 27 anos, Marcelo Oliveira foi pai recentemente: a criança nasceu prematuramente e o jogador não está muito disposto a deixar o Brasil no momento. Mas, caso chegue uma proposta que vale realmente a pena e que não seja coberta por nenhum time brasileiro, ele pode rever a posição.

Marcelo Oliveira já atuou 49 jogos nesta temporada, além de 28 no ano passado, e é um dos atletas mais utilizados pelos treinadores que passaram pelo Palmeiras nesse período. O fato dele atuar como lateral-esquerdo, zagueiro e volante fez com que se tornasse uma peça importante para Gilson Kleina, Ricardo Gareca e Dorival Júnior no elenco palmeirense.

Além de Marcelo Oliveira, Bernardo, Bruno César, Juninho, Eguren, Victorino e Wendel são outros jogadores com contrato até o final do ano que não devem permanecer no Palmeiras. Diogo está na lista, mas tem mais chances de ficar, assim como o artilheiro Henrique, que já tem tudo praticamente fechado para renovar.