Negociações não avançam e Walter deve retornar ao Porto

GOIÂNIA - Após passar férias na Disney, nos Estados Unidos, o atacante gorducho Walter está de volta ao Brasil, mas não sabe se permanecerá no país no ano que vem. Aproveitando os últimos dias de recesso em Porto Alegre, o jogador admite que deve voltar ao Porto, de Portugal, com quem tem vínculo até 2015, no início de janeiro. "Minha esposa é gaúcha, por isso, sempre venho a Porto Alegre. Muita gente tocou no assunto do Grêmio já que o Enderson, do Goiás, veio para cá, mas não tem nada. Agradeço ao Enderson por estes dois anos, mas não houve nada. A princípio, volto para o Porto", declarou Walter à Rádio Gaúcha.

O futuro presidente do clube, Sérgio Rassi, admite que o alto salário e a condição física do atacante devem atrapalhar na prorrogação do empréstimo do atleta com o Goiás. Com 29 gols, Walter foi artilheiro e o principal jogador do clube em 2013. Mesmo com o bom desempenho do atacante, o Goiás terminou o Campeonato Brasileiro em sexto lugar e ficou fora da Copa Libertadores de 2014.

Walter chamou atenção dos torcedores também pela forma física. O corpanzil sempre esteve em evidência nas partidas do time. Sua habilidade, no entanto, minimizou sua condição física.