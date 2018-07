Negociações passadas atrapalham acerto de Palmeiras com Alan Kardec

SÃO PAULO - Negociações passadas podem tirar Alan Kardec do Palmeiras. A diretoria tenta diminuir ao máximo a pedida mensal do jogador, mesmo correndo o risco de perdê-lo para a concorrência, para não afundar ainda mais o clube em dívidas. Se depender dos conselheiros mais próximos do presidente Paulo Nobre, o atacante não fica no clube.

Duas contratações são tidas como responsáveis por boa parte dos problemas financeiros do Palmeiras. A de Valdivia, em 2010, e a de Wesley, em 2012. Juntas, elas custaram entre juros, comissões e demais gastos algo em torno de R$ 46 milhões aos cofres alviverdes. E boa parte desta dívida ainda não foi paga. Elas não foram feitas por Paulo Nobre, mas está sobrando para ele essa conta para pagar.

O Palmeiras tem ainda gastos como a contratação de Leandro, que custou R$ 8 milhões ao clube. A preocupação dos conselheiros é que a aquisição de Alan Kardec se torne mais um problema, já que além de pagar um salário que deve pelo menos duplicar em comparação ao que ele recebe atualmente, ainda terá de ser pago cerca de R$ 12,3 milhões ao Benfica, time que detém seus direitos contratuais.

Investimentos em jogadores são comuns em todos os clubes. O Palmeiras também precisava desses reforços. O problema é que o clube tem perdido dinheiro investindo em atletas que não dão retorno esperado em campo. Barcos, por exemplo, deixou a equipe em troca de quatro atletas emprestados - Leandro, Vilson, Léo Gago e Rondinelly - e o pagamento de dívidas com a LDU, antigo clube do argentino.

Wesley e Valdivia, contratados por valores elevados na época, podem ser negociados na abertura da janela em julho. O Palmeiras dá como certo o prejuízo nesses atletas. Wesley, por exemplo, foi contratado por 6 milhões de euros (R$ 18 milhões, aproximadamente), mas se algum clube chegar com 3 milhões de euros (R$ 9 milhões) têm grandes chances de levá-lo.

EM NOME DO PALMEIRAS

Paulo Nobre já pegou emprestado R$ 85 milhões em seu nome para pagar dívidas do Palmeiras, ou seja, a situação poderia estar ainda pior. E se resolver manter o atacante Alan Kardec, provavelmente o presidente vai mais uma vez apelar para empréstimos bancários pessoais para ajudar o Palmeiras. Apesar do pessimismo coletivo que tomou conta do clube após três reuniões com o pai do atleta, que também se chama Alan Kardec, a diretoria pretende fazer uma nova e última investida nos próximos dias. O diretor executivo José Carlos Brunoro fará uma proposta um pouco maior para ficar com o jogador, mas que ainda não chegará ao que ele pede. Caso não tenha acordo, Alan Kardec pode deixar o Palmeiras. Grêmio, Cruzeiro e até o São Paulo observam de perto a negociação.

Além da questão financeira, alguns palmeirenses falam em ingratidão por parte do atacante. Eles alegam que Alan Kardec chegou sem prestígio Ao clube, encostado no Benfica. E graças ao Palmeiras, passou a ser cotado pela seleção e hoje é considerado um dos principais atacantes do futebol brasileiro.

A postura do pai de Kardec também incomoda aos dirigentes do Palmeiras. Ele constantemente dá entrevistas pressionando publicamente a diretoria e ameaçando ouvir propostas de outros clubes. Enquanto isso, Alan Kardec tenta manter a rotina com Gilson Kleina, mas não esconde a decepção com a situação. Ele tem andado cabisbaixo durante os treinos e após o gol contra o Criciúma, comemorou discretamente apenas.