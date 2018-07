Negociado com árabes, Thiago Neves se despede do Flu

RIO - Depois de semanas de negociações, o Fluminense finalmente chegou a um acordo com o Al Hilal, da Arábia Saudita, para vender o meia Thiago Neves. O jogador deve embarcar nesta quinta-feira rumo ao Oriente Médio para passar por exames médicos e, se aprovado, assinar um contrato de quatro anos.

A negociação chegou ao fim na noite de quarta-feira, com o Fluminense recebendo menos de R$ 4 milhões pela transação, uma vez que tinha apenas 20% dos direitos econômicos do meia. O restante pertencia à Unimed, patrocinadora do clube, que vai ficar com cerca de R$ 14,4 milhões.

A saída de Thiago Neves, porém, ainda não pode ser dada como definitiva. Isso porque o jogador tem um problema na panturrilha esquerda, que já o afastou três vezes durante a temporada. Atualmente, aliás, o jogador estava afastado exatamente por conta das dores no local. Assim, existe o risco de ele ser reprovado no exame médico.

Nesta quinta-feira pela manhã, o meia foi às Laranjeiras para se despedir dos jogadores, da comissão técnica e de funcionários. Em três passagens pelo Fluminense, o atleta de 28 anos fez 174 jogos e marcou 50 gols.

Na primeira passagem, entre 2007 e 2008, conquistou o título da Copa do Brasil e foi vice da Libertadores. Negociado com o futebol alemão, jogou pouco no Hamburgo e logo foi vendido ao Al-Hilal, mas com uma cláusula de que antes de ir à Arábia jogaria mais cinco meses no Flu. Com problemas de adaptação, voltou ao Brasil para defender o Flamengo, por empréstimo, e acabou sendo novamente comprado pelo time tricolor no começo de 2012.