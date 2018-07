Negociado, Grêmio Prudente volta a ter sede em Barueri

As conversas vinham se arrastando há cerca de uma semana, mas faltavam alguns detalhes burocráticos para que o acerto fosse concretizado. Entre as pendências estava a multa cobrada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para mudança de sede, no valor de R$ 800 mil.

Além da mudança de sede, o clube também passará por uma reformulação em sua diretoria, comissão técnica e elenco. A começar pelo atual presidente Marco Antônio Almeida e pelo presidente do Conselho Deliberativo e proprietário Walter Sanchez, que não seguirão com o clube.

Domingos Britto será o mandatário do clube. Ele era presidente do Sport Club Barueri, clube que substituiu o Grêmio Barueri, quando este se transferiu para Presidente Prudente. O Sport Club Barueri disputou por dois anos a Série A3, mas com dificuldades. Em 2011, foi rebaixado. Esta queda teria sido determinante para o novo acordo, porque exigiria um investimento muito alto para devolver o time para a elite paulista.

Depois de afirmar que "o time nunca deveria ter saído daqui (Barueri)", o dirigente confirmou que o novo técnico será Sérgio Soares, vice-campeão paulista em 2010 pelo Santo André. "Acertamos com o Sérgio há 15 dias", explicou. O técnico Márcio Goiano e sua comissão técnica foram dispensados.

Da atual diretoria, continuará apenas o gerente de futebol Carlito Arini. Ele ganhará a companhia do ex-preparador físico da seleção brasileira Moraci Sant''anna, que exercerá a função de diretor de futebol. Além dele, o fisiologista Turíbio Leite de Barros Neto, que trabalhou no São Paulo por 25 anos, vai assumir a preparação física.

Os jogadores que têm contrato com o clube seguem para Itu, na próxima segunda-feira, onde realizarão a intertemporada para a Série B. No local, conhecerão o novo treinador e se juntarão a um grupo de cerca dez reforços. Quem não possuía contrato com o clube já foi liberado.

O elenco do Grêmio Barueri seguirá concentrado em Itu até às vésperas da estreia na Série B. O primeiro jogo da equipe será contra o Goiás, no próximo dia 20 de maio, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.