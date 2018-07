Negociado, zagueiro Maurício Ramos declara 'amor' ao Palmeiras

SÃO PAULO - Negociado com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, o zagueiro Maurício Ramos não escondeu a emoção ao se despedir do Palmeiras. Depois de pouco mais de quatro anos atuando pelo clube brasileiro, o jogador declarou seu "amor" pela equipe, desejou sorte no futuro e até agradeceu as críticas que recebeu ao longo de sua passagem.

"Quero ver o Palmeiras disputar a Libertadores no ano que vem, sendo campeão do Brasileiro e entrando nos campeonatos para conquistar tudo. Agradeço a todos que acreditam em mim, até a quem me criticou. As críticas me ajudaram muito. Sou grato, me identifiquei com o clube e amo o Palmeiras de coração. Agradeço aos torcedores pela confiança, pois me ajudou muito profissionalmente", comentou.

Maurício Ramos fez questão de reafirmar sua confiança de que o Palmeiras voltará à elite do Campeonato Brasileiro nesta temporada, após ser rebaixado com a equipe no ano passado. "Estarei torcendo muito para que o Palmeiras possa subir e que, no ano que vem, o Paulo Nobre consiga montar um time forte para o centenário."

Contratado junto ao Coritiba em 2009, Maurício Ramos disputou 193 jogos com a camisa do Palmeiras, marcando oito gols. Apesar de ser um dos que ficaram marcados com o rebaixamento do ano passado, pôde comemorar o título da Copa do Brasil, também em 2012, que ele espera que se repita nesse ano.

"O Palmeiras sabe jogar mata-mata, está montando um elenco muito forte. A torcida nos apoiará como fez na Libertadores. Desejo muita força e luta para que o Palmeiras possa conquistar essa Copa do Brasil, assim como conquistamos no ano passado. De fora, estarei acompanhando o Palmeiras para que ele possa ser campeão novamente e voltar à Libertadores com muita dignidade", disse.