Negociando com Nilmar, do Villarreal, São Paulo reserva camisa 11

SÃO PAULO - O São Paulo divulgou neste sábado a numeração do seu elenco para a temporada 2012. Entre diversas novidades, a que mais chama atenção é o fato de a camisa 11 estar sem dono. O clube negocia para contratar Nilmar junto ao Villarreal e, ainda que o ex-corintiano não chegue, pretende trazer um segundo atacante para fazer dupla de ataque com Luis Fabiano ou, no mínimo, disputar posição com Fernandinho.

Na lista não constam Juan, Henrique, Cleber Santana e Mazola. Os quatro iniciaram a pré-temporada, mas não fazem mais parte dos planos do técnico Emerson Leão. O lateral-esquerdo está perto de fechar com o Santos e o artilheiro do último Mundial Sub-20 aguarda apenas o visto de trabalho para ser emprestado ao Queens Park Rangers, da Inglaterra.

Cleber Santana e Mazola, por suas vezes, voltaram de empréstimo ao fim de 2011 e não interessam ao reinador. Os dois devem deixar o clube e sequer têm camisas reservadas para eles.

Titulares neste início de temporada, Piris vai assumir a camisa 2 (usava a 23), Cortês a 6, que era de Juan, e Fabrício a 8, que estava com Casemiro. O volante revelado na base tricolor volta a utilizar a 28. Jadson vai assumir a 10 com qual foi apresentado. Paulo Miranda, Edson Silva e Maicon, reforços para a temporada, têm numeração de reservas, apesar de a camisa 3 estar sem dono.

A lista tem 29 jogadores, que indica que este será o número de jogadores que, pelo menos no primeiro momento, trabalhará com Leão. Com relação a 2011, são novidades também as chegadas do atacante Ademilson (camisa 29) e do lateral-direito Danilo (32), vindos das categorias de base, do volante Juninho (35), que volta de empréstimo para o Los Angeles Galaxy, e do atacante Rafinha (27), que estava no "super20", uma espécie de time B do São Paulo.