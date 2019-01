Negociando com o Flamengo, Arrascaeta diz receber ameaças de torcedores

O meia Arrascaeta, do Cruzeiro, usou as redes sociais para revelar que tem recebido ameaças de torcedores. O uruguaio negocia a sua transferência para o Flamengo e, nesta sexta-feira, faltou pelo segundo dia consecutivo aos treinos no Cruzeiro. O atleta será multado novamente e o seu caso está entregue ao departamento jurídico.

"Meu celular e o do meu representante, o Sr. Daniel Fonseca, se tornaram públicos, o que motivou a receber mensagens com insultos e ameaças. Neste cenário, estou avaliando com meu representante, meu advogado e consultores o mais conveniente para minha segurança e meus direitos legais e contratuais", escreveu Arrascaeta.

O uruguaio alega que número de celular foi divulgado após reunião dele e seu empresário com Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Segundo o jogador, o dirigente usou "expressões infelizes", "tomadas como intimidatórias".

O uruguaio tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021. O Flamengo está disposto a comprar 50% dos direitos econômicos do meia para levá-lo para a Gávea. O Cruzeiro não aceitou a oferta apresentada pelo empresário de Arrascaeta.

A proposta foi revelada por Itair Machado em entrevista coletiva na quinta. Irritado, o vice de futebol do Cruzeiro afirmou que o jogador foi impedido por seu procurador de se apresentar no dia da reapresentação geral do elenco cruzeirense - o atleta tampouco se apresentou nesta sexta.

"Ninguém do Flamengo falou sobre o Arrascaeta com o Cruzeiro. O procurador disse que a proposta de salário é o triplo do que o Arrascaeta ganha no Cruzeiro. Lógico que isso balança a cabeça do jogador. Mas se trata de uma proposta de boca. Como ele (Arrascaeta) não se apresentou, será multado", disse o dirigente, na quinta.

Em comunicado divulgado após a coletiva, Daniel Fonseca confirmou a negociação com o Flamengo e disse estar insatisfeito com a conduta do dirigente cruzeirense.