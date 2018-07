Negredo dá adeus ao Sevilla e reforçará Manchester City

SEVILHA - O Sevilla confirmou oficialmente que o atacante Álvaro Negredo está se transferindo para o Manchester City. O jogador se despediu do clube espanhol em entrevista coletiva nesta quarta-feira, quando chegou a ir às lágrimas ao comentar o novo desafio que terá em sua carreira.

O clube de Sevilha anunciou que a assinatura de contrato com o City está dependendo agora apenas da realização de exames médicos no time inglês. Desta forma, Negredo deverá ser oficializado como segundo reforço da equipe inglesa contratado junto ao Sevilla nesta janela de transferências do futebol europeu. O outro foi o também atacante Jesús Navas.

Os valores desta nova negociação que levou o atacante espanhol de 27 anos ao City não foram confirmados pelo Sevilla, mas a imprensa europeia noticiou nos últimos dias que o atleta custará em torno de 28 milhões de euros (cerca de R$ 81,9 milhões) ao cofres ao clube inglês.

"Muito obrigado a todos com quem compartilhei tantas coisas aqui. Passei quatro anos fantásticos, mas sobretudo quero agradecer ao presidente (José María del Nido), que apostou em mim quando eu não era ninguém. Com essa camisa consegui o título da Copa do Rei (em 2010) e cheguei à seleção", destacou Negredo, em sua despedida.

Depois, o atacante admitiu que precisava de um novo desafio profissional. "Acho que o futebol são etapas. Tive quatro anos muito felizes, mas acho que meu momento havia acabado aqui. Tenho a sorte de ter a oferta de um grande como o City e estou feliz de ir para uma time tão grande", completou o atacante, que chegou ao Sevilla em 2009, vindo do Real Madrid, clube formador do atleta, campeão da Eurocopa de 2012 com a Espanha.