Negredo garante vitória do Sevilla sobre o Athletic Bilbao

O atacante espanhol abriu o marcador aos 4 minutos do primeiro tempo e fez seu segundo gol aos 42 do segundo, aumentando para 17 o número de gols na temporada, após um jogo movimentado, em que as duas equipes terminaram com 10 homens em campo.

Carlos Gurpegi foi o autor do gol do Athletic Bilbao, no começo da segunda etapa.

A oito rodadas do fim do torneio, o Sevilla está em 10o lugar, com 41 pontos, seis atrás do Málaga, que ocupa a 6a colocação e última vaga para a Liga Europa.

O Bilbao, comandado pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, está em 13o, com 35 pontos, nove acima da zona de rebaixamento.

(Reportagem de Mark Elkington)