Negueba agradece apoio de Luxemburgo no Flamengo O meia-atacante Guilherme Negueba teve um final de temporada agitado no Flamengo. Promovido ao time profissional no final de outubro, ele ganhou as suas primeiras oportunidades em novembro e terminou o ano com três partidas disputadas pela equipe. Grato pelas oportunidades, ele faz questão de agradecer o apoio dado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.