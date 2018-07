Negueba é regularizado e reforça o Grêmio contra a Chapecoense

A tendência é que ele comece a partida como no banco. Pelo menos foi isso que indicou o técnico mais cedo, durante treino em Porto Alegre, quando Negueba foi testado na vaga de Kaio, com Giuliano atuando mais recuado. O Grêmio já contava que regularizaria o atacante, tanto que o levou para Chapecó.

Ele levou o terceiro cartão amarelo em seu último jogo pelo Coritiba, contra o Corinthians, mas está liberado para estrear. Isso porque, como ele pertencia ao clube paranaense no fim de semana passado, na prática ele cumpriu a suspensão, chegando ao Grêmio zerado em cartões.

Além de Negueba, Roger conta com o goleiro Marcelo Grohe e o volante Walace, que voltarão ao time após a disputa da Copa América Centenário pela seleção brasileira. São desfalques os meio-campistas Ramiro e Maicon, ambos suspensos, e uma dessas vagas será ocupada por Walace, enquanto Marcelo Grohe retoma a sua vaga, que vinha sendo ocupada por Bruno Grassi.

No coletivo desta terça, Jaílson e Kaio ocuparam as duas vagas disponíveis no meio-de-campo. Com a volta de Walace, porém, só Jaílson vai jogar. Assim, o Grêmio deve entrar em campo com a seguinte formação: Marccelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Hermes; Walace, Jaílson, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.