Negueba é relacionado e pode estrear no São Paulo

SÃO PAULO - Quase um ano depois de acertar com o São Paulo, o atacante Negueba pode fazer a sua estreia com a camisa tricolor neste domingo à noite, quando a equipe encara a Portuguesa, no Canindé, pela 13ª rodada do Brasileirão. Emprestado pelo Flamengo, ele se machucou logo na primeira semana de treinos, ficou sete meses se recuperando, e agora foi relacionado pela primeira vez para uma partida.

O jogador fechou com o São Paulo em setembro do ano passado, como contrapeso pelo clube paulista ter liberado Cleber Santana para o Flamengo. Se apresentou em janeiro, mas logo sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho. Recuperado, ficará à disposição de Autuori contra a Lusa.

"Não estava esperando. Até os jogadores, roupeiros e meu pai brincavam comigo, porque ainda não joguei aqui. Meu pai até comentou que o melhor presente para o dia dos pais seria uma chance nesse jogo contra a Portuguesa. Não estava acreditando, mas quando vi meu nome na relação deu vontade de chorar. Na hora, passa um filme na cabeça por tudo aquilo que já passei para chegar aqui", disse o jovem atacante, de 21 anos.

Mas o São Paulo não tem apenas boas notícias. Isso porque o zagueiro Edson Silva está com dores no joelho direito e não foi sequer relacionado. Paulo Miranda também fica fora, com uma contratura na coxa esquerda. Assim, as opções de Autuori para fazer dupla de zaga com Rafael Toloi são o garotos Lucas Silva e Diego, recém-promovidos das categorias de base.

Confira a lista com os 22 atletas relacionados:

Goleiros - Rogério Ceni e Denis;

Laterais - Douglas, Reinaldo e Clemente Rodríguez;

Zagueiros - Rafael Toloi, Lucas Silva e Diego;

Volantes - Wellington, Rodrigo Caio, Fabrício e João Schmidt;

Meias - Jadson, Paulo Henrique Ganso, Maicon e Lucas Evangelista;

Atacantes - Luis Fabiano, Osvaldo, Aloísio, Ademilson, Silvinho e Negueba.