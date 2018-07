Negueba leva cotovelada e chora no treino do Flamengo A apresentação do lateral-esquerdo Junior Cesar, nesta quarta-feira, acabou ofuscada por um lance violento no treino da tarde no Flamengo. Ao tentar aplicar um drible em Willians, o atacante Negueba foi atingido com uma cotovelada e caiu no gramado. Atendido imediatamente pelo médico Marcelo Soares, o jovem deixou o gramado chorando.