Nei e Cavenaghi devem voltar aos treinos na terça Recuperados de lesão, o lateral Nei e o atacante Cavenaghi devem retornar aos treinos no Internacional nesta terça-feira. O argentino será uma das opções do técnico Paulo Roberto Falcão para o jogo contra o América-MG, no próximo domingo, já que Leandro Damião desfalcará o time para se juntar à seleção brasileira.