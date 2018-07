Nei e Dagoberto viajam, mas são dúvidas no Internacional

Nesta manhã, o técnico Dorival Júnior realizou o último treinamento antes da viagem e aproveitou para acertar detalhes táticos da equipe. Mas o treinador ainda não sabe se poderá contar com Dagoberto, que ainda se recupera de uma torção no tornozelo sofrida no primeiro jogo contra o Once Caldas, e Nei, com dores no joelho. Eles serão reavaliados pelo departamento médico na Colômbia.

"O Nei sentiu um desconforto, então decidimos poupá-lo do treinamento. Ele está medicado e vamos observar a evolução. O Dagoberto ainda sente desconforto para algumas atividades, mas o inchaço no tornozelo diminuiu bastante. Ambos são dúvida, mas como ainda temos dois dias para o jogo, existem chances", disse o médico Guilherme Caputo.

Em compensação, o volante Tinga e o atacante Gilberto, que estão recuperados de lesões, viajarão para a Colômbia, assim como o meia D''Alessandro, que acertou a sua permanência no clube no último domingo.

Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Internacional avança para a fase de grupos com vitória ou empate diante do Once Caldas. Derrota por um gol de diferença, desde que marque gol, também dá a vaga ao time gaúcho.

Confira a lista de jogadores relacionados do Internacional:

Goleiros: Muriel e Renan.

Zagueiros: Índio, Rodrigo Moledo e Bolívar.

Laterais: Nei, Kleber e Fabrício.

Volantes: Guiñazu, Bolatti, Tinga, Elton, Sandro Silva e Josimar.

Meias: D''Alessandro, Oscar e João Paulo.

Atacantes: Leandro Damião, Dagoberto, Marcos Aurélio, Jô e Gilberto.