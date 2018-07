Nei e Tinga reforçam Inter; Dátolo vira dúvida O técnico Dorival Júnior contará com os reforços de Nei e Tinga para o jogo deste domingo, contra o Canoas, no Beira-Rio, em rodada do Gauchão. Em compensação, poderá sofrer o desfalque do meia Dátolo, substituto do lesionado D''Alessandro nos últimos jogos.