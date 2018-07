Nei Pandolfo é o novo homem forte do futebol do Guarani

A lista de dispensas do Guarani não se limitou apenas ao elenco e ganhou o nome de um membro do departamento de futebol. Nesta sexta-feira, o clube anunciou oficialmente o desligamento do executivo de futebol Marcus Vinícius. O seu substituto é Nei Pandolfo, que já trabalhou no Santos, Sport e Bahia e foi apresentado à tarde.

Pandolfo foi zagueiro do próprio Guarani e também do Bragantino na década de 80. Depois, trabalhou como treinador e até auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo, antes de se dedicar para a área administrativa dos clubes com uma oportunidade no Bragantino. Em seu currículo, tem passagens pelo departamento de futebol de Sport, Santos e Bahia.

No time santista, participou da montagem do elenco que foi bicampeão paulista (2011 e 2012), além da Copa Libertadores (2011) e da Recopa Sul-Americana (2012). No ano passado, trabalhando no Bahia, ajudou o time a subir da Série B para a Série A do Brasileiro, mesmo objetivo agora do Guarani, apesar da realidade financeira bem diferente.

Agora, Pandolfo dará continuidade as negociações que já estão em curso dentro do clube e buscará outros reforços com seus contatos. Os primeiros nomes devem ser anunciados nesta segunda-feira. O atacante Caíque, do Taubaté, o meia Juninho e o goleiro Vagner, ambos do Palmeiras, e o zagueiro Naylhor, do Ituano, já foram contratados, mas não oficializados.