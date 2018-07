Neilton aproveita parada para se firmar no Santos Escolhido pelo técnico interino Claudinei Oliveira para ser o substituto de Neymar após a venda para o Barcelona, o jovem atacante Neilton está aproveitando a paralisação do Brasileirão, durante a disputa da Copa das Confederações, para se firmar no time do Santos. E tem se empenhado nos treinos para afinar a dupla de ataque com Willian José, que chegou recentemente ao clube.