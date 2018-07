Neilton assina por três anos e reforça o Vitória no Brasileirão

Sem espaço no São Paulo e no Cruzeiro, o atacante Neilton teve sua nova casa oficializada nesta quinta-feira. O jogador de 23 anos foi confirmado como reforço do Vitória. Ele realizou exames médicos no clube baiano e assinou contrato por três anos.

Neilton foi revelado pelo Santos e chegou a viver bons momentos no clube, mas logo caiu de produção e foi negociado para o Cruzeiro. Em Belo Horizonte, nunca brilhou, e, por isso, foi emprestado no ano passado ao Botafogo. Após algumas boas exibições, chamou a atenção do São Paulo, que também o contratou por empréstimo no início do ano.

Mas no time paulista, Neilton nunca se firmou. Ele chegou a ter algumas oportunidades com Rogério Ceni, mas não mostrou um bom futebol e acabou encostado. O São Paulo, então, tentou devolvê-lo ao Cruzeiro, que não aceitou a volta. No meio deste imbróglio, o Vitória apareceu interessado no jogador e acertou sua compra.

Ele chega para um ataque pouco operante neste início de Brasileirão, já que o Vitória passou em branco nas duas partidas que disputou (0 a 0 com o Avaí e derrota de 1 a 0 para o Corinthians). Neilton disputará vaga com nomes como os de Rafaelson, André Lima, Paulinho, Pineda, David e Kieza.