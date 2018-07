Neílton celebra entrosamento e bom momento de Sassá no Botafogo

O Botafogo se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. As duas vitórias nas últimas duas rodadas, sobre São Paulo e Sport, foram embaladas pela boa fase da dupla de ataque. E Neílton reconhece o momento. Nesta quinta-feira, ele celebrou o entrosamento da dupla com Sassá.

"Fico feliz pelo momento que o Sassá vem vivendo, é um amigo particular fora e dentro de campo, não tem essa rivalidade de 'ah, eu quero ser artilheiro'. Quando eu estou com a bola, ela já sabe mais ou menos o que eu vou fazer. E ele com a bola já sabe mais ou menos como eu vou me movimentar. Então, isso acaba facilitando. Espero que esse entrosamento possa durar aí bastante tempo", declarou.

Neílton também sabe que os gols de Sassá e a sequência do Botafogo dão tranquilidade para o restante do campeonato. "Dá tranquilidade, a gente está trabalhando até mais leve, mas com responsabilidade. O clima aqui está até melhor, isso é importante. Esperamos mais vitórias para tirar o Botafogo dessa situação e brigar por coisas melhores porque o nosso grupo, nosso dia a dia, merece muito."

Com os últimos resultados, o Botafogo subiu para 26 pontos, na 13.ª colocação. De acordo com Neílton, porém, a ascensão não se resume ao ataque. Ele destacou que a defesa, por exemplo, vem de duas partidas sem tomar gol, e fez questão de elogiar todo o elenco.

"Nosso time está bem agrupado, compactado, isso acaba facilitando. O Camilo sempre procura os atacantes. O Lindoso e os volantes que saem de trás também, então isso acaba ajudando bastante. E não só o ataque que está funcionando, a zaga também está há dois jogos sem sofrer gol. Isso ajuda a ter tranquilidade de jogar e fazer gol lá na frente", avaliou.