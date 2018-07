Agora titular, Neilton quer mostrar valor no Botafogo

O atacante Neilton surgiu nas divisões de base do Santos como mais um candidato a "novo Neymar". Despontou bem no time de juniores e chegou a ter ótimas atuações no elenco principal antes de perder espaço. Negociado com o Cruzeiro, sofreu com a falta de oportunidades até chegar ao Botafogo, onde se destacou na campanha do título Série B de 2015, mas uma lesão sofrida ainda na pré-temporada minou suas oportunidades durante o Campeonato Carioca deste ano. Somente com o início do Brasileirão, ele voltou a figurar entre os titulares, e agora espera se firmar.

"Tenho que conquistar meu espaço a cada jogo e treinamento. Tem outros jogadores que também estão preparados. Tenho que ir bem em cada jogo para me garantir na titularidade. Isso vai existir sempre no futebol, e quanto mais opções melhor. Quem estiver melhor vai jogar, é bom que cada um luta mais pelo seu espaço", comentou nesta terça-feira.

Durante o Carioca, Ricardo Gomes optou por outros nomes para atuar ao lado de Ribamar, principalmente Salgueiro. Neilton passou boa parte da competição no banco de reservas, mas garantiu que em nenhum momento pensou em deixar o Botafogo por conta da falta de oportunidades.

"Em momento nenhum eu estive triste aqui. No ano passado, fiz um excelente campeonato. Esse ano, acabei perdendo meu espaço, jogando pouco no Carioca. Nas férias, recebi proposta e tudo, mas optei ficar no Botafogo. Me senti em casa e se pudesse teria vindo antes ainda para cá", comentou.

O jogador deve ser mantido no time para encarar o Atlético-PR, quarta, em Juiz de Fora, e já faz prognósticos para a partida. "Vamos procurar fazer os gols nas oportunidades que tivermos. A torcida vem cobrando bastante, mas é normal. Em time grande, se o resultado não vem, a gente vai ser cobrado mesmo. A expectativa é a melhor possível."