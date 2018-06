Neilton decide, Vitória bate Chapecoense e sai da zona do rebaixamento

Com gol do atacante Neilton, o Vitória bateu a Chapecoense por 1 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, a equipe baiana deixa a zona do rebaixamento, com 11 pontos. Já os catarinenses caem para a 17.ª colocação, agora entre os quatro últimos da competição, com 10.

O Vitória entrou em campo pressionado. Na última segunda-feira, a torcida recepcionou a equipe com protesto no Aeroporto de Salvador, no desembarque após a goleada sofrida para o Santos por 5 a 2, em Santos. Além disso, a expectativa não era boa pela fase da equipe em casa, onde havia conquistado apenas quatro pontos.

O alento era o adversário, muito frágil fora de seus domínios. A Chapecoense segue sem vencer longe da Arena Condá, em Chapecó (SC). Com o resultado negativo desta quarta-feira, são seis como visitante, com quatro derrotas e dois empates.

Apesar disso, começou melhor o duelo contra o Vitória. Foram duas chegadas nos primeiros minutos do duelo, com Apodi e Wellington Paulista. Mas o ímpeto não demorou a apagar. O time rubro-negro baiano se encontrou na partida e começou a tomar conta do jogo. Neilton incomodava a defesa da Chapecoense. Em dois chutes perigosos de dentro da área, exigiu boa defesa do goleiro Jandrei e acertou o zagueiro Douglas, que se jogou na frente da bola.

No final do primeiro tempo, a partida ficou feia. Com os times cansados, aumentaram os erros bobos de passe. O segundo tempo começou do mesmo jeito. E foi exatamente em um desses passes equivocados da Chapecoense que saiu o gol do Vitória. Aos 16 minutos, o lateral-direito Apodi quis sair jogando bonito e errou. Neilton aproveitou o vacilo e soltou a bomba de esquerda, da entrada da área. A bola entrou no ângulo de Jandrei.

Com o placar adverso, o técnico Gilson Kleina colocou a equipe catarinense no ataque. Do outro lado, o comandante do time baiano, Vagner Mancini, apostava no contra-ataque. Com mais posse de bola, faltou criatividade para a Chapecoense chegar ao empate.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 0 CHAPECOENSE

VITÓRIA - Ronaldo; Cedric, Kanu, Aderllan e Jeferson; Ramon, Lucas Marques (Yago), Neilton (Lucas Fernandes), Rhayner (Nickson) e Wallyson; André Lima. Técnico: Vagner Mancini.

CHAPECOENSE - Jandrei; Apodi (Eduardo), Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo (Guilherme), Elicarlos e Canteros; Nadson, Arthur e Wellington Paulista (Vinicius). Técnico: Gilson Kleina.

GOL - Neilton, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kanu, Neilton e André Lima (Vitória); Rafael Thyere e Arthur (Chapecoense).

ÁRBITRO - Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).