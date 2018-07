Neilton deve ser titular do Santos contra o Barcelona

SANTOS - Neilton foi o escolhido de Claudinei Oliveira para ser o primeiro companheiro de ataque de Thiago Ribeiro no Santos, contra o Barcelona, sexta, no Camp Nou, na Espanha, em jogo válido pelo Troféu Joan Gamper. Mas, a disputa pela vaga está só começando e envolve sete jogadores. De todos, apenas um, Willian José, é atacante de área e faz a função de referência. Os outros - Giva, Victor Andrade, Gabriel, Geuvânio e Henrique - atuam como segundo atacante.

"A entrada de Thiago não vai mudar muito, porque preparamos a maneira de o time jogar com a entrada de Giva para atuar aberto pelo lado direito contra a Ponte Preta. É mais ou menos assim que Thiago joga. Agora, vamos ver o resultado em campo", disse Claudinei.

Depois de Neilton, que soma quatro gols em oito jogos do Campeonato Brasileiro, quem tem maior possibilidade de se tornar titular é Giva. Ele tem entrado bem durante os jogos e já marcou dois gols no Brasileiro.

O que poderá levar Claudinei a mudar de ideia é que embora seja jogador de boa técnica, fazer gol não é o forte de Thiago. Suas melhores fases de ''matador'' foram no São Paulo, entre 2005 e 2007, com 23 gols anotados em 52 jogos, e no Cruzeiro, de 2008 a 2011, com 48 em 144 partidas.

Durante a temporada de 2012/2013, no Cagliari, Thiago jogou 18 vezes e marcou apenas dois gols, o que aumenta as possibilidades de Willian José de ser o seu companheiro no ataque no novo Santos. Se Thiago balançar as redes pelo menos uma vez contra o Barcelona sexta chegará à marca histórica de 100 gols da carreira de nove anos.