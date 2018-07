Neilton diz querer continuar no Botafogo após fim de empréstimo

Apontado como sucessor de Neymar nas categorias de base do Santos, Neilton demorou a emplacar. Passou sem sucesso pelo próprio clube santista e pelo Cruzeiro. No Botafogo desde julho do ano passado, esquentou o banco de reservas no Campeonato Carioca, mas agora conseguiu cavar seu lugar. Já marcou oito gols no Brasileirão, ganhou a confiança do técnico Jair Ventura e virou peça chave.

Agora, nem pensa em voltar ao Cruzeiro quando se encerrar seu contrato de empréstimo, no fim da temporada. "Já deixei bem claro que meu desejo é permanecer. É a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Procurando fazer meu papel dentro de campo. Já expressei minha vontade, meu desejo é permanecer, mas depende de Cruzeiro e Botafogo também", afirmou.

Por enquanto, entretanto, a cabeça está na campanha no Brasileirão. O Botafogo está em nono lugar e ainda sonha com uma vaga na Libertadores, uma vez que agora o campeonato nacional distribui seis delas. O próximo jogo é domingo, contra o Figueirense, em Santa Catarina.

"O Figueirense está lá embaixo, sabemos que será um jogo difícil. Eles vão vir com tudo. Temos que ter cuidado. A gente fala que essas equipes que estão lá embaixo, tropeçamos contra o América-MG, foi um jogo difícil. Temos que tomar esse cuidado contra todo e manter nossa regularidade. Temos que jogar contra os que estão lá embaixo do mesmo jeito que enfrentamos quem está lá em cima", cobrou o atacante.