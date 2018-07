Neilton espera ajudar outras promessas do Santos

SANTOS - O atacante Neilton viveu grandes emoções na semana passada no Santos. Promessa das categorias de base do clube, o jogador foi promovido ao time profissional e disputou o seu primeiro jogo ao entrar durante o duelo com o Mirassol. Enquanto isso, no último domingo, foi titular no clássico contra o Palmeiras. Agora, ele espera ter êxito em uma sequência de jogos para abrir espaço para outras promessas do Santos.

"A oportunidade que o Muricy vem dando para nós da base é muito boa. Se a gente for aproveitando, outros jogadores, que estão na base, terão oportunidades", afirmou. "É uma oportunidade que a gente espera chegar e graças a Deus, a minha chegou. Creio que fui bem", completou.

Destaque do Santos na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Neilton sabe que precisa ter sucesso entre os profissionais para não decepcionar, como outras promessas da base. "Preciso trabalhar forte, focar bastante no futebol e a cada treino que tiver, matar uma leão, para que não aconteça o que aconteceu com outros casos", disse.

Neilton admite que ficou empolgado com as primeiras oportunidades, mas agora sonha em jogar ao lado de Neymar e Montillo, que estavam fora do clube, defendendo as seleções do Brasil e da Argentina, respectivamente. "Neymar vindo ajuda bastante, assim como o Montillo. Tenho que aproveitar quando for aos jogos para entrar, ir bem e ter um espacinho no grupo", comentou.