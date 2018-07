Neilton fala em dedicação total e foco para superar o Corinthians no sábado

A derrota, até certo ponto inesperada, para o lanterna América-MG no último sábado, fora de casa, atrapalhou os planos do Botafogo de chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos, o time carioca está na 10.ª colocação e tem sete pontos a menos que o Santos, o quarto colocado. Entre os dois clubes, outros cinco estão acima na tabela de classificação e um deles é o próximo rival: o Corinthians.

Neste sábado, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, o Botafogo volta para casa depois de três partidas como visitante. Contra o time paulista, a ordem é dedicação e foco total na conquista dos três pontos. "É manter a nossa postura e forma de jogar. Será um jogo difícil e um confronto direto na tabela. Jogar como sempre jogamos para conseguir um bom resultado. Dá para descansarmos melhor nessa semana para entrarmos inteiros para jogar na Arena, com o calor da torcida. Lá temos conseguido bons resultados e isso é importante para nós", afirmou Neilton.

O atacante também falou sobre o momento da equipe, que teve uma arrancada na competição nacional, subiu posições e mudou o discurso de muitos críticos sobre o elenco. "Muita gente vinha falando que o Botafogo mirava o G4, mas se for ver, lá atrás, falava que o Botafogo estava sendo rebaixado, que brigaria pra não cair. Mas ganhamos algumas, nos distanciamos e agora já falam de G4. Sabemos e temos total capacidade. Temos elenco e um elenco muito bom aqui, podemos chegar no G4, mas primeiro temos que pensar primeiro em nos distanciarmos do Z4, chegar no primeiro objetivo que são os 46 pontos e depois jogar leve para chegar na frente", disse.

Neilton aproveitou a entrevista coletiva desta segunda-feira para falar da saudade de jogar com o parceiro Sassá, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa e dá sinais que pode voltar logo aos campos. "Fico brincando com ele que está voltando e fico feliz pela recuperação rápida que está tendo. Que ele volte 100% e que ajude a nossa equipe como sempre ajuda. Disse que está voltando e nós estamos precisando dele também", comentou.