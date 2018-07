Neilton minimiza disputa com Thiago Ribeiro no Santos

SANTOS - Nem a falta de experiência e nem a chegada de Thiago Ribeiro preocupam Neilton em busca por se firmar no time titular do Santos. O atacante de apenas 19 anos minimizou nesta segunda-feira a concorrência com o novo reforço e garantiu estar focado em manter seu espaço na equipe.

"Estou tranquilo. Enquanto tiver oportunidades, vou aproveitar da melhor maneira em campo para procurar não sair", afirmou o jogador, que já cogita formar dupla de ataque com Ribeiro. "Pode ser, é opção do Claudinei. Acho bem possível", declarou.

Neilton também garante que a falta de maturidade não o preocupa. "Não penso nisso. Penso em manter a titularidade daqui para frente. No que precisar de mim em campo, vou fazer para não perder essa vaga", disse o atacante, mesmo depois de desperdiçar boas chances de gol no empate com o Coritiba, no domingo.

"Faltou um pouco de tranquilidade, estava ansioso para fazer o gol, mas isso vamos pegando com o tempo", declarou, evitando comparações com o veterano Alex, grande destaque da partida. "O Alex é um jogador experiente e tem essa tranquilidade na hora que chega na cara do gol".

Apesar da confiança e da proximidade com o técnico Claudinei Oliveira, Neilton se mostra ciente de que precisará mostrar serviço para se manter no time. "Joga quem está bem, o Claudinei é um treinador correto e, quem ele colocar em campo, pode ter certeza que será com inteligência, sabendo o que faz".

Neilton terá mais uma chance para mostrar serviço nesta quarta, no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time jogará contra o Crac na cidade goiana de Catalão em busca da vitória, após empatar por 1 a 1 na Vila Belmiro.

"O Santos vai ter que entrar ligado pelo que eles apresentaram, nos surpreenderam. Será um jogo decisivo e, se der mole, eles podem fazer um gol, empatar. O Santos é o time grande e claro que é o favorito", declarou.