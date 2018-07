Neilton perde espaço e não é relacionado no Santos

SANTOS - Tido como grande esperança de substituto para Neymar após a negociação do atacante com o Barcelona, Neilton começou a perder espaço nas últimas partidas e foi para a reserva do Santos. As más atuações do jogador, aliadas à ascensão de nomes como o de Gabriel, fizeram com que ele acabasse excluído inclusive do banco e sequer fosse relacionado para o duelo com o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil.

Logo após a ida de Neymar para o Barcelona, Neilton assumiu a titularidade da equipe e parecia ser o novo "menino de ouro" da Vila Belmiro. Ele chegou a marcar quatro gols no Brasileirão, mas perdeu espaço para Gabriel, que marcou dois gols nos últimos dois jogos e assumiu a camisa 11 santista.

Mas não foi só a revelação santista, de apenas 16 anos, que tirou o espaço de Neilton no Santos. Novos contratados do clube, Thiago Ribeiro e Everton Costa parecem contar com mais prestígio com o técnico Claudinei Oliveira, que relacionou ambos para o duelo com o Grêmio. O outro atacante convocado é Willian José, também contratado recentemente.

O Santos precisa apenas do empate nesta quarta, na Arena do Grêmio, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque venceu o adversário gaúcho no jogo de ida das oitavas por 1 a 0, na Vila Belmiro. Derrota por um gol de difrença, desde que marque ao menos um, também serve para a equipe.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Aranha e Vladimir

Laterais: Bruno Peres, Mena e Rafael Galhardo

Zagueiros: Durval, Gustavo Henrique e Neto

Meio-campistas: Alison, Cícero, Leandrinho, Léo, Léo Cittadini, Marcos Assunção, Montillo e Renê Júnior

Atacantes: Everton Costa, Gabriel, Thiago Ribeiro e Willian José