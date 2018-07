Neilton se diz feliz no Botafogo, mas desconversa sobre renovação

Ele chegou ao Botafogo em julho deste ano por empréstimo junto ao Cruzeiro. E tem vínculo somente até o fim do ano. "Não vou negar que estou feliz no Botafogo e agradeço ao clube por ter aberto as portas pra mim. Vou ver com o meu agente o que vamos decidir. Será o melhor para o Botafogo e para o Cruzeiro também. O tempo que eu tenho de contrato aqui eu vou cumprir e mais pra frente vamos conversar sobre renovação", afirma o jovem atleta.

Enquanto não define o seu futuro, Neilton confirma que sua meta no clube é conquistar o título da Série B e o acesso à primeira divisão. Para tanto, estabeleceu até uma meta de gols para as próximas rodadas da competição. "Combinei com o preparador físico Ednilson Sena que em dez jogos quero fazer sete gols. Tenho mais nove jogos para atingir a minha meta."

Para alcançar esta marca, o jovem atacante conta com a parceria com o uruguaio Navarro, titular absoluto do Botafogo. "O Navarro é um excelente jogador e um centroavante que muitos clubes gostariam de ter. Ele segura a bola, cabeceia e chuta bem. Ele tabela e fico feliz por fazer a dupla de ataque com ele. É um excelente jogador e tem muito a ajudar o Botafogo também."

Com 56 pontos, o time carioca lidera a tabela da Série B com folga. O segundo colocado, o Vitória, tem 52. O Botafogo volta a campo na competição somente no dia 17 para enfrentar o Bragantino, no Engenhão.