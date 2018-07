Neilton vira arma do Vitória para jogo decisivo contra o São Paulo

O Vitória tem uma importante "carta na manga" para o decisivo duelo deste domingo contra o São Paulo, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro: o atacante Neilton.

Destaque do Botafogo na última temporada, o jogador passou os primeiros meses do ano no São Paulo, mas não agradou e se transferiu para o Vitória. E, assim, diante do momento difícil das duas equipes, ele garante que pode ajudar o técnico Vagner Mancini a encontrar a estratégia certa para o duelo.

"Eu conheço praticamente o elenco todo, passei seis meses lá, então vou procurar ajudar o Mancini com algumas informações. O São Paulo tem jogadores perigosos, então temos que tomar cuidado. Eles vêm para ganhar o jogo, e temos que nos preparar para isso", explica. "Sabemos do potencial de cada atleta que tem lá, então temos que entrar focados. É um jogo de confronto direto, então sair com a vitória vai nos ajudar muito no campeonato."

O Vitória está na 17ª posição do Brasileiro, com 26 pontos, dois na frente do São Paulo, e pode deixar a zona de rebaixamento se ganhar o duelo deste domingo. Mas, para isso, precisa superar o desfalque do lateral-esquerdo Juninho, contundido - Fillipe Soutto ou Patric deve atuar improvisado na posição. O atacante Santiago Tréllez, porém, que perdeu alguns treinos da semana com dores no pé, deve ir para o jogo.