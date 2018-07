Neilton volta a manifestar desejo de ficar no Botafogo: 'Dei prioridade'

Em boa fase e sendo nome importante nesta ascensão do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o atacante Neilton vive seu melhor momento no futebol desde que foi lançado como promessa no Santos. Talvez por isso, o jogador de 22 anos nem queira pensar em um possível retorno ao Cruzeiro, com quem tem contrato, no ano que vem. Seu desejo é permanecer no clube carioca.

"Já está tudo sendo conversado. Dei prioridade ao Botafogo, que está vendo o que pode fazer para me manter. Espero que dê tudo certo e que eu fique. É inexplicável, minha felicidade aqui fala tudo. Passei momentos de dificuldade, mas no Botafogo reencontrei a felicidade, meu futebol e espero dar continuidade a esse trabalho", declarou nesta terça-feira.

Neilton tem contrato de empréstimo com o Botafogo somente até o fim do ano e vínculo até o fim de 2017 com o Cruzeiro. A tendência é que o time mineiro não aceite liberar o jogador por empréstimo novamente, mas o clube alvinegro também não tem a verba necessária para contratá-lo em definitivo. Por isso, o impasse.

No meio desta negociação, Neilton não perde a esperança de permanecer em 2017, para, quem sabe, disputar a Libertadores. Atualmente, o Botafogo está na zona de classificação para a competição, em quinto, com 53 pontos. "Penso em levar o Botafogo o mais longe possível, talvez na Libertadores. É um clube grande e tem que brigar por coisas boas."