Nelsinho diz que Kashiwa Reysol precisa melhorar O Kashiwa Reysol triunfou na sua estreia no Mundial de Clubes e avançou para as quartas de final, mas o técnico Nelsinho Baptista não ficou satisfeito com o rendimento da equipe. De acordo com o brasileiro, o time precisará de uma atuação bem melhor para superar o Monterrey.