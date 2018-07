'Nem eu acreditei', diz Bruno Henrique sobre golaço na vitória do Santos

Autor de golaço na vitória do Santos sobre o Paysandu por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, Bruno Henrique disse que nem ele acreditou no próprio chute que acertou durante a estreia do time alvinegro na Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

Aos três minutos do segundo tempo, o atacante arriscou um chute de fora da área com o pé direito e acabou acertando o ângulo do goleiro Emerson. Apesar do golaço, Bruno Henrique não comemorou e, em entrevista coletiva depois da partida, disse que estava descontente pelo que o time vinha apresentando em campo.

"Não comemorei porque nós tentamos fazer as coisas, mas não estávamos conseguindo. Não vou comemorar do jeito que todos esperam. É minha personalidade", disse. "Nem eu acreditei no chute que acertei, mas fico feliz pelo gol. O importante é que conquistamos a vitória", completou.

O atacante ganhou elogios do técnico Dorival Júnior. "Foi um lance de rara felicidade. A bola fez uma trajetória saindo (da direção) do goleiro. Um belo gol. Era impossível do goleiro pegar", disse o treinador do Santos, em entrevista coletiva.

Ao falar da boa vantagem que o time leva para o jogo de volta, em Belém, no dia 10 de maio, uma quarta-feira, Bruno Henrique disse que a equipe deve ir para cima mesmo podendo se classificar com uma derrota por um gol de diferença ou até dois, desde que marque pelo menos uma vez. "O Paysandu é uma equipe forte e vamos ter dificuldades lá. Nosso contra-ataque é muito rápido e vamos para fazer um bom jogo e conseguirmos a classificação", disse.

Antes da partida pela Copa do Brasil no Mangueirão, o Santos volta a campo pela Libertadores, na próxima quinta-feira, às 21h45 Líder do Grupo 2 com cinco pontos, o time recebe no Pacaembu o vice-líder Independiente Santa Fe, pela quarta rodada. Pelo mesma chave, o The Strongest, terceiro colocado, e Sporting Cristal, lanterna, jogam também na próxima quinta, às 19h30, em La Paz, na Bolívia.