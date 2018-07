'Nem sempre ganha aquele time que merece', diz Oswaldo

O técnico do Palmeiras, Oswaldo de Oliveira, demonstrou bastante abatimento para falar depois da derrota do time para o Goiás, neste domingo, pelo Brasileirão. O comandante preferiu não criticar o desempenho do time no jogo no Allianz Parques e definiu o 1 a 0 para os visitantes como uma "zebra".

"Nem sempre ganha aquele time que merece. Nem sempre o que a gente está tentando a gente consegue. Não conseguimos o gol, então tudo é reduzido ao mínimo denominador comum, sabemos disso. Se entra uma bola, a atmosfera agora seria completamente diferente", disse o técnico. Com o resultado, o Palmeiras continua sem ganhar no Brasileirão.

Em três rodadas, foram três tropeços. Na estreia, a equipe arrancou um empate por 2 a 2 no último lance contra os reservas do Atlético-MG. O adversário seguinte foi o Joinville, em jogo com portões fechados em Santa Catarina e de apresentação muito ruim de ambas as equipes. O placar terminou 0 a 0.

O técnico admitiu estar incomodado com a falta de resultados do time no Campeonato Brasileiro, mas lembrou que como a competição é longa, será normal ter oscilações de rendimento. Na próxima rodada a equipe encara o Corinthians, fora de casa, e terá a chance de reagir logo diante do maior rival. "Só se muda vencendo. Senão, a cada dia que passa, cada resultado que não acontece, o ambiente fica mais pesado", avisou o goleiro Fernando Prass.