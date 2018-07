Nem vaga na 'Libertadores' vai salvar Mano no Corinthians

O Corinthians praticamente garantiu uma vaga na Libertadores, mas nem isso deve garantir a permanência de Mano Menezes para a próxima temporada. As quatro vitórias consecutivas na reta final do Campeonato Brasileiro só aumentaram o constrangimento que se criou com a indefinição sobre quem será o treinador em 2015.

Segundo dirigentes do clube, seria muito mais fácil não renovar o contrato do treinador se o time estivesse fora da zona de classificação à Libertadores. Mano tem contrato só até dezembro. Como a decisão de renovar ou não o contrato, por causa da eleição, não depende só do presidente Mário Gobbi, o vínculo será encerrado.

Outro fator que pesa contra Mano Menezes é que todos os candidatos a presidente, da situação e da oposição, defendem a contratação de um técnico mais barato. Mano ganha cerca de R$ 600 mil por mês. A diretoria planeja pagar algo em torno de R$ 400 mil e oferecer bônus por títulos como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Gobbi mudou de opinião e abandou a ideia de manter um técnico interino em janeiro, durante a pré-temporada. Se dependesse do atual presidente, Mano continuaria no cargo.

O presidente ainda garante que fará uma reunião de consenso para definir o nome do próximo técnico. E a volta de Tite é a opção mais forte. O treinador campeão do mundo é o preferido do candidato da situação, Roberto de Andrade. O próprio Mano não aprovou a forma como a diretoria tratou o assunto. Ontem, em entrevista ao Arena SporTV, o técnico disse até que precisou falar sobre isso com o elenco.

"A questão foi mal conduzida e exigiu da gente muito profissionalismo em um momento delicado. Tive de mostrar aos jogadores que isso era o menos importante. Muita gente ficou tratando esse assunto publicamente."

GUERRERO

O atacante disse ontem que está perto de acertar a renovação de contrato até 2017. Falta só acertar o valor das luvas. "Estão especulando muito sobre os valores, mas acho que o Corinthians pode pagar o que estou pedindo."