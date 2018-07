'Nem Valdivia é titular absoluto no Palmeiras', diz Rafael Marques A chegada de 19 jogadores ao elenco do Palmeiras fez com que a competitividade aumentasse consideravelmente e a disputa parece ser equilibrada em todas as posições. A impressão é que ninguém tem cadeira cativa no time comandado por Oswaldo de Oliveira. Nem mesmo o badalado Valdivia, que está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa. O atacante Rafael Marques, inclusiva, enalteceu a necessidade de o chileno mostrar serviço quando voltar ao time.