Nemanja Vidic deixará Manchester United no fim desta temporada

MANCHESTER - O zagueiro Nemanja Vidic anunciou oficialmente nesta sexta-feira que irá deixar o Manchester United ao final da temporada 2013/2014 do futebol europeu. Por meio de um comunicado, o jogador sérvio disse que pretende buscar novos objetivos em sua carreira, depois de "oito anos maravilhosos" com a camisa do time inglês.

"Meu tempo neste grande clube sempre serão classificados como os melhores da minha carreira. Eu nunca poderia ter imaginado ganhar 15 troféus e certamente nunca me esquecerei daquela fantástica noite em Moscou, recordações que viverei comigo e com os torcedores para sempre", disse o defensor, se referindo ao jogo no qual o Manchester United derrotou o Chelsea nos pênaltis, no Estadio Luzhniki, na capital russa, em 2008, para conquistar a Liga dos Campeões da Europa.

Ao justificar a sua saída, Vidic também enfatizou que precisa "se desafiar" como jogador. "Decidi que vou seguir em frente ao fim da temporada. Quero um desafio novo, me testar. Não estou pensando em ficar na Inglaterra, pois já joguei pelo United e fiz parte dele por muito tempo. Há algumas opções e vou escolher a mais correta para mim e minha família", avisou.

Cinco vezes campeão inglês com a camisa do Manchester, o atleta finalizou seu comunicado prometendo empenho neste seu fim de jornada pelo clube. "Agora estou concentrando todos os meus esforços em jogar pelo Manchester United e fazer o melhor que posso para a equipe até o fim da temporada. Espero que isso pare qualquer especulação sobre o meu futuro", disse o sérvio.

O contrato de Vidic com a equipe de Old Trafford se encerra no fim desta temporada europeia e, segundo relatos da mídia britânica, o clube não procurou o sérvio para negociar uma possível renovação do compromisso. Vem sendo especulada na Europa a possibilidade de o zagueiro, considerado um dos melhores do mundo e um dos ícones da geração vitoriosa do Manchester, se transferir para a Inter de Milão.