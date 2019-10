Nenê admite 'alívio' e comemora sequência positiva do Fluminense

Autor do primeiro gol do Fluminense na vitória sobre o Bahia por 2 a 0, o experiente meia Nenê deixou a partida aliviado. O sentimento não foi somente pela vitória neste sábado no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado positivo faz o time carioca chegar a uma sequência de cinco jogos sem derrotas no Brasileiro - são três vitórias e um empate - e se afastar da zona de rebaixamento. O time carioca está na 13ª posição, com 29 pontos.

"A vitória nos traz um alívio muito grande e uma felicidade por ver que o trabalho está surtindo efeito. A gente está se dedicando muito, mas não estava dando sorte. A gente sabia que a fase uma hora iria mudar. Aumentamos nossa intensidade e agora encaixamos uma sequência boa no Brasileiro", disse Nenê, com sorriso no rosto.

O jogador de 38 anos sabe que o resultado tem que ser comemorado, porém o time ainda está longe de ficar tranquilo na competição. Ainda mais pela atuação na etapa final, quando o Bahia pressionou e só não chegou ao empate por causa da boa atuação de Muriel.

"Estava muito abafado e demos uma cansada. O time deles é bom e tinha que sair porque estavam perdendo. Mas ainda nós temos muito o que arrumar. Não é porque ganhou a partida que está tudo certo. Vamos aproveitar o tempo até o próximo jogo para corrigir o que precisa ser corrigido", declarou o meia.

O meio-campista Daniel não escondia a alegria pelo gol marcado. Mesmo porque só agora, sob o comando de Marcão, ele voltou a ter chances e ser titular. Ele lembrou que quando a fase é boa, tudo dá certo, até marcar gol de cabeça apesar da estatura de 1,72m. "Acho que este é meu quarto gol e o terceiro de cabeça. É um fundamento que me dou bem. Importante mesmo é este empenho da equipe e a vitória que nos dá mais tranquilidade e confiança para continuar brigando dentro da competição", afirmou.

Apesar da vitória, aparentemente boa pelo placar, o goleiro Muriel foi o destaque da partida. Na etapa final, fez pelo menos quatro grandes defesas que garantiram a vantagem do Fluminense no placar. "Acho que o mérito é de todo o grupo, porque todos estão ajudando na marcação. Fico feliz de poder ajudar o time a se recuperar e voltar a vencer jogos, principalmente, ao lado da torcia", comentou.

Após a partida, Muriel foi elogiado até pelos adversários. "Um grande goleiro sempre faz a diferença. Ele segurou duas ou três bolas, em que poderíamos ter marcado e ter feito uma outra historia no jogo", disse o técnico Roger Machado, do Bahia.

O clima está tão bom no clube que mesmo suspenso, Paulo Henrique Ganso foi ao Maracanã para acompanhar o jogo. O jogador completou 30 anos neste sábado. Depois foi cumprimentar seus companheiros nos vestiários.

Invicto desde que assumiu o comando do Fluminense, Marcão transferiu os méritos aos atletas. "Tenho que exaltar a equipe. Jogamos com jogadores que não vinham atuando. Airton deu o máximo. Orinho foi bem de novo. Dar os parabéns aos jogadores pela entrega, pelo empenho. Agora é manter esse foco, que está muito forte. Nossa luta ainda é para sair dessa zona que está nos preocupando, mais para frente, quem sabe", finalizou.