Nenê admite relaxamento após gol, mas exalta classificação do Fluminense

O Fluminense poderia ter classificado às oitavas de final da Copa do Brasil de forma tranquila, mas correu o risco de ter que decidir a vaga nos pênaltis ao perder por 2 a 1, de virada, para o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid. O time paulista deu um sufoco nos minutos finais do duelo, mas a equipe carioca conseguiu se segurar para carimbar a vaga na próxima fase.

O meia Nenê, autor do gol da equipe em linda cobrança de falta e um dos líderes do elenco, admitiu relaxamento após o gol e exaltou a classificação do Fluminense, que tem feito uma temporada surpreendente, com boas atuações em torneios nacionais e na Copa Libertadores da América.

"Sabíamos da dificuldade de se jogar contra uma equipe qualificada como o Bragantino. Eles têm um perfil de jogo muito bem traçado, mas conhecíamos nosso adversário, tivemos intensidade na maior parte do jogo. Depois do gol, demos uma relaxada e eles pressionaram. Importante foi a classificação. Agora temos que virar a chave e focar em outro duelo contra eles (no Brasileirão)", disse o meia.

O relaxamento, inclusive, provocou um conflito entre Nenê e Fred. O atacante discutiu rispidamente com o meia mesmo estando no banco de reservas. O episódio, no entanto, não passou de um rápido bate-boca.

Com a vitória, o Fluminense embolsa uma premiação de R$ 2,7 milhões e ainda quebra um tabu de seis anos sem eliminar uma equipe de Série A do Brasileirão na Copa do Brasil. A última vez havia sido diante do Grêmio, em 2015. O adversário das oitavas será definido em sorteio.