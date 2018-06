Nenê aproveita bolas paradas e divide artilharia do São Paulo com Diego Souza

Mais da metade dos gols de Nenê no São Paulo foram marcados em cobranças de bolas paradas. Dos oito que fez desde sua chegada para esta temporada, cinco saíram desta forma.

No sábado, foi de pênalti que o jogador definiu o resultado histórico diante do Atlético-PR na Arena da Baixada, onde os paulistas jamais haviam saído com vitória. O jogo terminou 1 a 0.

O gol ainda fez Nenê alcançar Diego Souza na artilharia do time na temporada, ambos com oito gols. Além do duelo da 11ª rodada do Brasileirão, Nenê também marcou com bola parada contra o Botafogo, dois diante do América-MG e contra o Bragantino, pelo Paulistão - seu primeiro gol com a camisa tricolor.

“Felicidade em dobro, né. A gente recuperou os pontos perdidos em casa no último jogo, e conseguimos vencer aqui finalmente”, analisou o jogador após a partida no Paraná. " Fico feliz por ter contribuído mais uma vez. Realmente, muito importante essa vitória para a gente."

Os gols de Nenê pelo São Paulo:

09/06 - Atlético-PR 0 x 1 São Paulo (um, de pênalti)

30/05 - São Paulo 3 x 2 Botafogo (um, de pênalti)

27/05 - América-MG 1 x 3 São Paulo (dois, um de falta e outro de pênalti)

19/04 - São Paulo 2 x 2 Atlético-PR (um, com bola rolando)

25/03 - São Paulo 1 x 0 Corinthians (um, com bola rolando)

15/02 - CSA 0 x 2 São Paulo (um, com bola rolando)

07/02 - São Paulo 1 x 0 Bragantino (um, de pênalti)