Nenê chama Odair Hellmann de 'paizão' e afirma que pode jogar com Ganso no Flu

O início do trabalho do técnico Odair Hellmann está agradando a todos os jogadores no Fluminense. Um dos mais experientes do elenco, o meia Nenê, de 38 anos, destacou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro, que ficou surpreso com o estilo "paizão" do novo treinador tricolor.

"Eu achava que era bem sério para te falar a verdade, mas se mostrou um cara bem paizão. Tem esse jeito de cobrar bastante, mas a pessoa em si dele é muito bacana, no dia a dia se importa com todo mundo. Se preocupa muito com a parte humana do jogador e acabou sendo uma grata surpresa. Achei que era bem mais bravo (risos)", disse.

A estreia de Odair Hellmann no comando será neste domingo contra a Cabofriense, pelo Campeonato Carioca. Com Paulo Henrique Ganso suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), Nenê vai ser o responsável pela criação das jogadas do Fluminense. Só que após o retorno do camisa 10, a sua titularidade pode ficar ameaçada. Mas nada que assuste Nenê.

"Teve bastante tempo que jogamos juntos e acredito que o time estava bem. Na reta final o time perdia jogos bobos atacando muito e levando gols. O Marcão acertou nisso aí. Acho que ele (Odair Hellmann) pode fazer de duas, três maneiras, jogando com nós dois juntos. É normal essa regularidade não ter permanecido em 2019 e isso faz parte. Por estar começando um trabalho e na forma que ele pensa, de duas a três maneiras poderíamos jogar e não seria um problema", afirmou.

Nenê comentou também que ainda não pensa em aposentadoria apesar de seus 38 anos. "Não pensei ainda, não. Está muito cedo ainda. Estou muito novo, fica tranquilo (risos). Pelo menos mais dois anos acho que dá para jogar, os testes esse ano acredito que estavam à altura dos moleques mais novos, então não penso nisso agora", completou.