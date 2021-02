Nenê critica arbitragem após Fluminense levar empate do Santos

O veterano meia Nenê não saiu nada satisfeito com a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio, neste domingo, na Vila Belmiro. Para o jogador do Fluminense, o árbitro teve culpa no empate com o Santos, por 1 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não digo (decepcionado) com o empate, mas a maneira como foi. Acho que a arbitragem não esteve nos melhores dias. Toda hora contra a gente era falta, cartão para gente tinha, para eles não. Xingaram antes, fingiu que não ouviu. Tirou nosso jogador do sério, ele errou também, mas perdeu a cabeça", disse Nenê, se referindo a Nino, expulso aos 38 minutos do segundo tempo.

"Acabamos tomando o gol nessa desestabilização naquele momento e perdemos uma grande chance de ficar no G4 e depender só da gente no último resultado. Pela maneira como foi no final frustra um pouco", completou.

O Fluminense perdeu a chance de entrar no G4 e parou no quinto lugar com 61 pontos. O clube carioca já está garantido nas etapas preliminares da Libertadores, mas busca uma vaga direta na fase de grupos. Na próxima quinta-feira, às 21h30, pela 38.ª rodada, o Fluminense receberá o ameaçado Fortaleza no Maracanã, no Rio.