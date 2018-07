Nenê dá susto, mas Vasco fecha preparação para clássico em clima descontraído

Apesar da lanterna no Brasileirão, o técnico Jorginho liberou os jogadores para organizarem um rachão. O meia Nenê, destaque do clube no campeonato, caiu no gramado sentindo dores no tornozelo após um choque com o zagueiro Luan e deu um susto nos companheiros. Após fazer tratamento com gelo, voltou ao treino.

Outra boa notícia para Jorginho foi a participação do meia Bruno Gallo. O jogador, que tem atuado como volante, não havia treinado nem na quinta nem na sexta-feira. De acordo com o treinador, ele estava sendo preservado. Neste sábado, esteve no recreativo e indicou que deve mesmo começar jogando no domingo.

Último colocado, o Vasco tem 30 pontos e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento falando seis rodadas para o fim do Brasileirão. O time deverá ser escalado com: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo, Julio César; Bruno Gallo, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Leandrão.