Nenê decide e Vasco bate River Plate na decisão do terceiro lugar da Florida Cup

Com um belo gol marcado em cobrança de falta por Nenê, o Vasco venceu o River Plate por 1 a 0, neste sábado, no Bright House Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. O resultado garantiu ao time carioca o terceiro lugar na Florida Cup.

Após vencer o Barcelona de Guayaquil na estreia do torneio, o Vasco foi derrotado pelo Corinthians nas semifinais. Já o River passou pelo Millionarios e caiu nos pênaltis para o São Paulo, na estreia de Rogério Ceni como técnico.

Na partida deste sábado, o primeiro tempo foi de pouca ação por parte das duas equipes, com muita marcação no meio de campo. Logo aos 15 minutos, o Vasco precisou fazer a primeira substituição e mandou a campo Andrezinho, pois Evander reclamou de uma lesão no joelho.

A primeira chance do Vasco aconteceu aos 20 minutos, quando Thalles tentou chute de primeira e parou nas mãos do goleiro Batalla. O River Plate respondeu aos 24 com finalização de Driussi para defesa de Martín Silva.

O Vasco cresceu em campo na sequência e quase abriu o placar em duas oportunidades. Aos 31, Yago Pikachu avançou com liberdade pelo meio e chutou cruzado, mas mandou para fora com perigo. Já aos 41, Thalles teve a melhor chance quando foi lançado na grande área e deu um tapa na bola por cima do goleiro, mas não teve sorte e acertou o travessão.

Já na segunda etapa, foi o River Plate que assumiu as jogadas de ataque e até balançou as redes aos 17 minutos. Alario desviou cruzamento no meio da área e Moya mandou para o gol, mas a arbitragem assinalou impedimento duvidoso no lance.

Aos 21, o goleiro Martín Silva fez uma bela defesa. Mora apareceu, desta vez em impedimento que o bandeirinha não viu, e chutou à queima-roupa, mas o goleiro salvou o Vasco de sair atrás no placar.

Após passar por certo sufoco, o Vasco conseguiu o alívio na jogada característica de Nenê. Aos 29 minutos, o time carioca teve falta frontal, um pouco à direita da meia-lua da grande área. Após ajeitar com carinho a bola, o meia bateu por cima da barreira no ângulo esquerdo do goleiro Batalla, que nem saltou. Nos minutos finais, o River Plate ainda tentou uma reação, mas o Vasco se segurou bem para garantir o resultado.

Agora o Vasco retorna ao Brasil, onde fará os últimos treinos na preparação para a temporada 2017. O time estreará no Campeonato Carioca em 29 de janeiro, no Engenhão, contra o Fluminense.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 0 RIVER PLATE

VASCO - Martín Silva; Yago Pikachu (Madson), Luan (Jomar), Rodrigo (Rafael Marques) e Henrique (Alan Cardoso); Evander (Andrezinho), Julio dos Santos, Escudero e Nenê; Eder Luis (Guilherme) e Thalles (Éderson). Técnico: Cristóvão Borges.

RIVER PLATE - Batalla; Jorge Moreira, Maidana, Lucas Martínez e Luis Olivera; Ponzio (Nicolas Domingo), Arzura (Mayada), Matías Moya (Tomás Andrade) e Pity Martínez; Alario e Driussi (Rodrigo Mora). Técnico: Marcelo Gallardo.

GOL - Nenê, aos 29 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Vincent Apple-Chiarella (Estados Unidos).

CARTÕES AMARELOS - Madson e Rafael Marques (Vasco).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Bright House Stadium, em Orlando (Estados Unidos).