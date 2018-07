Nenê diz que calor e umidade do ar em Fortaleza prejudicou atuação do São Paulo

O forte calor e a umidade do ar em Fortaleza, neste domingo, foram apontados pelo meia Nenê como responsáveis pela má atuação do São Paulo no empate sem gols com o Ceará, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"Erramos muito o último passe. Eu mesmo errei alguns. Sentimos muito o calor, estava abafado, a umidade do ar... Fora de casa é um resultado bom, mas poderíamos ter saído com o resultado melhor", afirmou Nenê.

O meia entrou no segundo tempo e teve uma atuação apagada, mas levou perigo ao gol cearense com um chute longo, defendido pelo goleiro Éverson, aos 38 minutos da etapa final. "Precisamos aprimorar nos treinamentos para termos uma melhor produção e aproveitamento nas finalizações".

Apesar de tudo, Nenê afirmou que o São Paulo foi melhor na partida e merecia somar três pontos. "Saímos com um gosto de vitória", completou.